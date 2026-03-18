“Alito” Moreno presenta a los “Defensores de México”, coordinados por Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, presentó a los "Defensores de México", quienes harán trabajo territorial para defender el voto rumbo a las elecciones del 2027; entre ellos se encuentran Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la sede nacional del PRI, el también senador morenista dio a conocer el proyecto que tiene como objetivo defender el voto en el proceso electoral de 2027 con integrantes de la sociedad civil.

Alejandro Moreno resaltó que Rosario Robles coordinará a los 50 “Defensores de México” que recorrerán los 17 estados, aunque no militará en el partido y sólo colaborará desde la sociedad civil.

“Rosario Robles, una mujer valiente, echada para adelante, que no le tuvo miedo al sistema, que salió inocente, que la han perseguido políticamente, que vamos a hacer las denuncias a nivel internacional. Rosario como una mujer profesional, echada para adelante, va a coadyuvar los esfuerzos desde la ciudadanía, sin militancias, con ciudadanos para cuidar, defender el voto, defender la libertad, defender los derechos, defender la Constitución y defender la ley”, expresó.

La estrategia del senador tricolor es nombrar a 50 “Defensores de México” que recorrerán los 17 estados en disputa en las elecciones del 2027, entre los que destacan las senadoras Anabel Ávalos Zempoalteca, Paloma Sánchez Ramos, Mely Romero Celis y Karla Toledo Zamora.

También el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, los senadores Manuel Anorve, Pablo Angulo Briceño, así como diputados federales, militantes y presidentes locales del PRI en algunos estados.