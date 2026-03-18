Sergio Mayer regresa a la Cámara de Diputados; “tengo el derecho”, justifica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sergio Mayer regresó este miércoles 18 a su curul en la Cámara de Diputados argumentando que, aunque lo que hizo no fue políticamente correcto, su cargo no es una concesión que le están dando, sino que es un derecho que tiene.

Su declaración surgió luego de que el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, reclamó a Sergio Mayer que ser diputado no es un trabajo de segunda mesa y dejó claro que no le parece bien que se aceptara su reincorporación.

“Yo agradezco el interés que tengan algunos compañeros con respecto a mi proceder, lo cual me llama mucho la atención. Deberían estar pendientes también del trabajo que hacen ellos. Entiendo perfectamente el compromiso que tenemos nosotros con la sociedad. Es un alto honor ser diputado y es por eso que estoy de regreso”, respondió Sergio Mayer.

“Y puedo decir que se hicieron, y usted lo sabe presidenta, que en tiempo y forma se hicieron los procedimientos para poder solicitar esa licencia. Y puedo decir que quizá políticamente fue incorrecto y reconozco, lo cual ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida. Sin embargo, estoy convencido que el ingreso que tuve en esta situación fue moralmente y legalmente obtenido y por eso solicité la licencia. Y quiero aclarar que el hecho de mi regreso no es una concesión que me están dando de ninguna manera, sino es un derecho y tengo el derecho a solicitar licencia y también el derecho a regresar”, explicó.

Diputados morenistas rechazan el regreso de Sergio Mayer

Este mismo día, algunos diputados de Morena, junto con Luis Morales Flores, suplente del actor, ofrecieron una conferencia de prensa en San Lázaro rechazando el regreso de Sergio Mayer, argumentando que ellos representan al pueblo y no a la farándula.

“No hay intereses económicos hacia los mexicanos en nuestro país, que quede claro. Nuestro movimiento sirve a la Patria, a la Nación, sirve a las y los mexicanos y a cualquier hermano de este mundo que llegue a recibir aquí, y hay algo importante.”

“Nosotros somos los representantes populares, representamos nuestros anhelos, no la farándula. No hay intereses económicos, tenemos que estar aquí para representar con dignidad, con honestidad, con inteligencia y con toda la vocación de transformar la vida pública. Compañero, eso se muestra de lo que significa tener vocación de servir”, detalló la diputada Andrea Navarro.