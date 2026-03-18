Sheinbaum justifica que pueda hacer campaña en la consulta de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su propuesta de “Plan B” de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó la opción de que el presidente que sea sometido a la consulta de revocación de mandato pueda hacer campaña en su defensa.

Este miércoles, en la conferencia mañanera, la presidenta justificó dicha reforma al considerar injusto que no pueda hablar sobre la consulta de revocación de mandato en caso de que sea sometida a ella.

“No se trata ni de usar tiempos oficiales, ni de… no, sino sencillamente que puedas hablar.”

“O sea, ¿cómo es que estás sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar? Pues tienes que decir… Y de la misma manera se suspenden todas las inauguraciones y todo porque, además, así debe ser.”

Reiteró que “lo que no se puede es cancelar la posibilidad de hablar sobre la revocación, de la persona que está sujeta a revocación. Entonces, no es uso de televisión, no es uso de radio, no es… No, no tiene nada que ver con eso, sino sencillamente que se pueda hablar”.

Esta posición permitiría a la mandataria mexicana hablar de este ejercicio que promueve Morena como un logro de la administración.

“Esto viene desde el inicio de nuestro movimiento, es decir, que la gente pueda decir si quiere que continúe la presidenta o no. En su momento se hizo con el presidente López Obrador. Él lo planteó para la mitad del periodo, pero como no había la mayoría calificada, lo dieron hasta el 2028. Y dijeron: ‘y no puede hablar de nada que tenga que ver con la revocación’”, dijo.

La oposición rechazó que la consulta de revocación de mandato se realizara al mismo tiempo que las elecciones intermedias, en las que se elige diputados y varias gubernaturas, por considerar que el presidente estaría haciendo campaña por los candidatos.

En su iniciativa de “Plan B”, la presidenta propuso que se empaten la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias.

Y este miércoles, la presidenta señaló a quienes cuestionan esa opción: “‘va a hacer propaganda ahora por los partidos políticos que…’, no. No tiene nada que ver con eso, todo eso sigue con las mismas reglas. Lo único que se propone es que, si va a haber revocación de mandato, pueda hablar la titular del Ejecutivo sobre la revocación, de: ‘¿por qué se hace la revocación?’”.

Aun con esos aspectos, dijo que aún no está decidido que sea en 2027, porque podría ser para 2028.

“Estamos cambiando la Constitución para que cualquier presidente o cualquier ciudadano que quiera solicitar la revocación de mandato del presidente o la presidenta pueda solicitarlo para la mitad del periodo o para un año después.

Reprochó que “en el ?¿qué fue?? ‘22, que fue la revocación de mandato del presidente López Obrador, no le permitían ni hablar de ello. O sea, es como absurdo, ¿no? Si va a haber revocación, pues que se permita hablar. Nadie está hablando de propaganda electoral, de poner… No, sino como fue en el ‘22, pero que la titular pueda hablar. Y no hablar de apoyar a un candidato u otro, ni a un partido ni a otro, sino sencillamente de la revocación”.

Machista, decir que AMLO sigue gobernando

También se refirió a los dichos de que López Obrador sigue gobernando; es, recordó, una consideración machista.

“Como si me hablara todos los días por teléfono desde Palenque para decirme qué tengo que hacer, ¿no?”

“Entonces, lo primero: tiene el objetivo de que rompamos con López Obrador. De que yo diga ‘no, no, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno anterior. Una cosa fue del 2018 al 2024 y otra cosa, del ´24 al ´30. Nada que ver’”.

Destacó que “sí es muy machista —vamos a decirlo así— de que las mujeres no tenemos libre albedrío, que las mujeres dependemos de otros, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, que necesariamente hay un hombre atrás de nosotros que nos está diciendo qué hacer. También tiene esa concepción, pero están muy equivocados. Pero eso lo sabe la gente, la verdad”.

Por lo tanto, la jefa del Ejecutivo Federal dijo que “no es cierto, porque somos parte de un proyecto”.

“Cuando dije: ‘siete años de transformación’, que lo celebramos en el Zócalo, fue así como ‘¿y por qué siete años?’ Pero mal haría yo, de no, de traicionarme a mí misma, y al movimiento del que provengo, y al pueblo de México. Yo hice campaña diciendo: ‘que siga la transformación’. Somos parte de un proyecto de transformación”.