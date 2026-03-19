El “Plan B” se discutirá el lunes en comisiones y el miércoles en el pleno del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de reforma de electoral conocida como "Plan B" se discutirá el lunes en las comisiones del Senado y el próximo miércoles en el Pleno.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina, convocó a sesión para el próximo lunes para la discusión y probable dictaminación de la iniciativa.

Óscar Cantón Zetina confirmó que se prevé que la discusión se realice el próximo miércoles 25 de marzo en el Pleno del Senado de la República.

El senador morenista también informó que no modificarán el artículo que permitiría que la presidenta pueda promover el voto a su favor en la consulta de revocación de mandato.

“No se va a modificar. Se va a quedar como llega la iniciativa presidencial. Así se va a quedar. Así lo hemos estado ahorita revisando y creemos que es lo más conveniente porque creemos que la presidenta debe dar la cara ante la Nación y decir de por qué quiere una revocación de mandato en el sentido de lo que dice la Constitución. Así que se va a quedar como está. Eso sí ya se los puedo adelantar”, explicó.