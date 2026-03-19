El TEPJF da carpetazo al caso de los sobres amarillos de Pío López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó de dar carpetazo al caso de los videos en los cuales se observa a Pío López Obrador, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo sobres de dinero de David León Romero, entonces operador del gobernador chiapaneco Manuel Velasco, ahora senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De manera unánime, y sin discusión, los magistrados del TEPJF desecharon una impugnación del panista Federico Döring Casar contra la resolución del Acuerdo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó la falta de pruebas para incriminar a Morena, a López Obrador y a León por la entrega de dinero en efectivo, exhibida en videos difundidos por Latinus en 2020.

En septiembre pasado, la Unidad de Fiscalización del INE determinó, en un informe de 247 cuartillas, que no existían pruebas suficientes para sancionar a las tres partes, a pesar de surgieron elementos extraños durante la investigación, como el hecho de que Pío López Obrador presentó una sola declaración anual de impuestos entre 2014 y 2018, en la cual se reportó “en ceros” y sin “recursos que manifestar”.

La Unidad de Fiscalización se limitó en enviar preguntas a las partes, y a solicitar información financiera a las autoridades para determinar si el dinero en efectivo terminó o no en las cuentas de Morena; sin sorpresa, los actores negaron las acusaciones, y el INE constató que no quedó rastro de este dinero en el sistema financiero, por lo que no se pudo observar si lo utilizó Morena.

El informe de la Unidad de Fiscalización dio pie a una discusión del Consejo General, cuyos integrantes deploraron que el equipo técnico del INE no pudo ir hasta el fondo del asunto, en parte por las trabas puestas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) y por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se negaron a entregarle información sobre el caso.

Federico Döring impugnó este acuerdo del INE, bajo el argumento de que la Unidad de Fiscalización no había realizado una investigación exhaustiva y que el Consejo General no había valorado todos los elementos del expediente; sin embargo, los magistrados del TEPJF desecharon el recurso del panista, con lo que dieron por concluido el asunto, que salpicó la gestión de López Obrador.

Antes del INE, la FISE, entonces a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, ya había exonerado a Pío López Obrador, a Morena y a David León Romero de cualquier irregularidad, pero sin realizar investigación alguna, pues alegó que los videos presentados por Latinus habían sido “alterados en proceso de posproducción”.