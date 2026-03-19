Sergio Mayer estalla contra los medios: “No les tengo que dar explicaciones”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que Sergio Mayer regresó por su curul a la Cámara de Diputados tras su efímero paso por el reality show "La Casa de los Famosos", afirmó que él vive al día respecto a su estilo de vida.

En una conversación con los medios, el diputado morenista afirmó, en todo molesto, que los cuestionamientos son un juego perverso sucio y cochino, así que explicó que él vive al día respecto a su estilo de vida y que nadie puede cuestionar lo que él tenga.

“A ver, está muy delicado ese fuego perverso que quieren hacer, es cochino y sucio y bajo. Si ustedes quieren hacer una comparación, yo no me voy a comparar, puedo decir que vivo al día comparada con Ricardo Salinas o que vivo al día comparado con un obrero. Seamos respetuosos, y ese juego perverso que quieren hacer no voy a caer. Hay gente que vive al día de acuerdo a sus necesidades.

“No, no fue mal planteado, lo estoy diciendo. Yo vivo al día para pagar mi casa, para pagar ciertas cosas de mi escuela. Por supuesto que soy privilegiado en ciertas cosas. Claro, por supuesto, comparado con mi estilo de vida, yo no me voy a comparar contigo ni con Ricardo Salinas ni mucho menos, comparado con mis gastos, ese es mi estilo de vida, ese es mi problema, y no les tengo que dar explicaciones a ustedes de lo que yo tenga”, expresó.

El diputado morenista resaltó que, aunque ahora vive una situación privilegiada comparada con otros mexicanos, también padeció escasez con su familia paterna, por lo que resaltó que nadie puede cuestionarlo por buscar algo mejor para su familia.

“A ver, vivir al día, ¿por qué tiene que irse a la clase baja? No, yo no me considero de la clase baja, yo llevo toda mi vida, vengo de la clase baja, yo vengo de Iztapalapa, yo sé lo que son tener falta de comida. Yo vivía en Iztapalapa justamente por Cabeza de Juárez. Mi papá era carnicero, fue chofer, este, vivíamos en una situación precaria, sí.

“Estuve en Estados Unidos como indocumentado con mi familia y nos deportaron. No soy nada diferente a cientos de miles de millones de familias que salen adelante, yo vengo desde abajo y nadie me va a decir a mí lo que es escasez y tengo todo el derecho a buscar algo mejor para mi familia. Ni tú ni nadie me van a cuestionar eso”, enfatizó.