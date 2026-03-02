Diputados prevén aprobar la reforma electoral antes de concluir el mes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas horas que la presidenta Claudia Sheinabaum envíe la iniciativa de reforma electoral, el presidente de la Comisión de Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo Román, definió la ruta legislativa de la propuesta, la cual se estaría discutiendo en el pleno en marzo.

En entrevista con medios en San Lázaro, el diputado morenista detalló que su comisión y la Comisión de Puntos Constitucionales ya están listas para recibir la iniciativa.

“Nos pronunciamos ya listos en la Cámara de Diputados, en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma político electoral para recibir esta tarde-noche la iniciativa presidencial…

“Creemos que estaremos generando procesos y mecanismos amplios de análisis, de discusión, de debate, ha sido el pronunciamiento que ha hecho nuestro coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política de ir a un escenario de diálogo, de debate, seguramente en las siguientes dos semanas y a partir de ahí pues estar elaborando el dictamen que subamos al pleno.

“Estamos hablando de que tendremos que concluir nosotros esta tarea prácticamente hacia el 16 de marzo, para subir este dictamen hacia el 24 de marzo, darle paso, si es así que se confirma, a la cámara revisora del Senado en la última semana de marzo”, detalló.

Lobo Román no descartó que se realicen foros de consulta para la iniciativa, además afirmó que a la propuesta se le realizarán cambios en algunos temas puntuales.

“Yo he hecho planteamientos a la Junta de Coordinación Política que nos gustaría, ustedes saben, ha sido convicción de nosotros hemos estado realizando una gran cantidad de foros de discusión…

“Lo decía el coordinador que, por ejemplo, en el tema de la ley de aguas en la que se hicieron poco más de 75 adecuaciones, en el que se va perfeccionando y se va robusteciendo. Por supuesto que tendremos que estar ampliando, hay otros temas que valdría la pena agregar”, expresó.