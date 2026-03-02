“Fantasmas del pasado”: esto dijo Sheinbaum de Diego Fernández, Labastida y Beltrones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la presidenta Claudia Sheinbaum le llamó la atención la “muestra de unidad” que dieron Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida y Jorge Alcocer, a quienes llamó “fantasmas del pasado” por criticar su iniciativa de reforma electoral.

“¿No les llama la atención un desplegado que salió el fin de semana, firmado por Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Labastida y Alcocer, todos, creación de Salinas de Gortari, todos?”, dijo en la conferencia mañanera.

Expuso que el comunicado en el que rechazan la iniciativa electoral del Ejecutivo “es el mejor símbolo del PRIAN, de lo que fue el PRIAN desde Salinas de Gortari. Porque antes el PAN tenía su… pero, a partir de la llegada del neoliberalismo, y particularmente de la llegada de Salinas y el fraude electoral, se constituye el PRIAN. Y ahora ellos… Bueno, a mí me llamó la atención esta muestra de unidad”.

Su extrañamiento es sobre quienes firman dicho comunicado.

“Es como los fantasmas del pasado, regresaron: Manlio Fabio Beltrones, creación de Salinas de Gortari. Diego Fernández de Cevallos, creación de Salinas de Gortari. Porque por más panista que sea, es el símbolo del PRIANismo. Hay que recordar todo lo que recibió por el fraude electoral del ’88; votaron la quema de las boletas. Algún día recordaremos todo eso”.

Sheinbaum Pardo recordó que Labastida en su libro dice que “Zedillo vendió la elección a Estados Unidos para que llegara Fox”.

“Y ellos muy preocupados por la democracia, artífices de fraudes electorales. Y Alcocer, que también es una fabricación de Salinas de Gortari. Entonces, llama la atención cómo se juntaron. Siempre han estado juntos, nada más que no habían salido juntos”, añadió.