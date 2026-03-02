Se retrasa otra vez la entrega de la reforma electoral; Sheinbaum “la sigue revisando”: Monreal

El coordinador de los diputados morenistas después de la reunión en Palacio Nacional. Foto: @RicardoMonrealA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta se retrasa la entrega de la iniciativa de la reforma electoral a la Cámara de Diputados porque el Poder Ejecutivo la sigue “revisando”.

La presidenta Claudia Sheinbuam retrasó la entrega del documento que estaba previsto llegara este día a San Lázaro.

Luego de una reunión en Palacio Nacional, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la mandataria sigue revisando la Iniciativa y no la enviará la noche del lunes como se tenía previsto.

“Hoy fue una reunión con la Comisión Presidencial en Materia Electoral que está concluyendo la iniciativa que firmará la presidenta en esta materia y que seguramente en el trayecto de las horas se concluirá.

Después de la reunión semanal con la Presidenta @Claudiashein, conversé con los medios de comunicación respecto a la agenda legislativa. pic.twitter.com/nXGPEvv9Jo — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 3, 2026

“No se mandará esta noche porque se sigue revisando unos aspectos de la misma de la iniciativa, que la presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente, entonces en las próximas horas se presentará”, explicó.

Desde hace una semana, la iniciativa de reforma electoral se está esperando en San Lázaro. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo con los partidos aliados, se ha retrasado su entrega en más de dos ocasiones.