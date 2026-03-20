“Plan B” podría discutirse después de Semana Santa, dice Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la reforma electoral conocida como "Plan B" podría discutirse después de la Semana Santa, ya que respetarán los tiempos legislativos.

En charla con medios en San Lázaro, Ricardo Monreal detalló que la Cámara de Diputados tiene al menos diez iniciativas por discutir antes de que termine el periodo legislativo, entre ellas la reforma electoral.

"Tenemos 10 instrumentos legislativos importantes que son desde el procedimiento de lo contencioso administrativo, uno sobre delitos en materia de medio ambiente, otro el de las pensiones doradas, una ley de migración, una ley de vivienda, otra ley que se ingresó ayer... Entonces tenemos 10 instrumentos de aquí a antes de que concluya, más los que nos envíen o los que surjan aquí en la Cámara de Diputados.”

"Vamos a cuidar la ley, no vamos a precipitar ni vamos a violentar la ley y el reglamento. Vamos a dar el plazo que establece la ley", detalló.

El diputado morenista también resaltó que la minuta de “pensiones doradas” ya está en las Comisiones de la Cámara de Diputados y que serán las comisiones las que dicten el ritmo de legislativo de la propuesta de reforma.

"Bueno, las comisiones siempre tienen autonomía e independencia. En este caso, esa iniciativa sobre las pensiones llamadas doradas, la Comisión de Puntos Constitucionales tiene el turno que le dio ayer la Mesa Directiva para que inicie su análisis y su discusión.”

"Ellos ponen el ritmo al interior con libertad. Vamos a esperar qué deciden, pero obviamente el grupo parlamentario de Morena acompañará la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum", detalló.