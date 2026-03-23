Comisiones del Senado aplazan la discusión del “Plan B” de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aplazaron la discusión de la iniciativa de reforma electoral conocida como el “Plan B” que tenían programada para este lunes a las 18:00 horas.

En un comunicado, dieron a conocer que la reunión prevista para este lunes se reprograma ya que la iniciativa “se encuentra en revisión sobre aspectos de técnica legislativa”.

La reunión se prevé que se lleve a cabo este martes.

En entrevista con medios, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, afirmó que se están revisando dos temas puntuales: colaboración con las instituciones del Estado mexicano y configuración de sus ayuntamientos.

Respecto al tema sobre el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato, el senador afirmó que esa cuestión ya está subsanada.

“Hay otra que tiene que ver con una revisión muy, muy acusiosa de los estados de la República que ya tienen en sus constituciones, en sus leyes municipales, orgánico-municipales o en un dispositivo especial, alguna ley especial, la configuración de sus ayuntamientos. Hay el caso de Veracruz, que lo ha legislado; el caso de Tabasco, que tienen umbrales que van de tres a cinco regidores y síndicos”, detalló Mier, quien explicó:

“Para no contravenir el federalismo lo que se está haciendo es una revisión del transitorio para que se respete en el 115 la rigidez de la integración del número hasta 15, pero cuidar que donde hay menos de seis, la supremacía constitucional no provoque que aumente.

“Estoy hablando con algunos gobernadores, precisamente por esa inquietud, que no les vaya a crecer el número por lo que establece. Es lo que se está revisando”.

Mier indicó que ya habló personalmente con la consejera jurídica para que puedan conciliar con los presidentes de las comisiones y después con los integrantes de las comisiones una redacción a este artículo especialmente y a su transitorio, y no se rompa el principio de austeridad y que no pueda haber más de 15 regidores.

–¿La revocación al mandato ya está subsanada?

– No, esa no tiene modificación. Ya lo señaló hoy la presidenta, ese no es el tema que se está ahora analizando, es tercero o cuarto año de ejercicio constitucional –indicó.

Ignacio Mier afirmó que los presidentes de las Comisiones Unidas consideraron que lo más prudente es circular ya un dictamen que ya apunte a lo que va a discutirse en la Comisión y en el pleno.

–Senador, el viernes tuvo una reunión con el PT, ¿qué fue lo que les dicen ellos? ¿ya está garantizado su voto por el dictamen en lo general? ¿o que reservas tienen ellos? –se le preguntó al coordinador morenista en el Senado.

– Es un aliado incondicional de nosotros. Ahí ellos han expresado su apoyo y así estamos trabajando en esto.

–¿Les van a dar los votos en el PT?

–No anticipen vísperas, jóvenes.

–¿Cuántos votos tiene, senador, garantizados para el Plan B?

–Adiós.