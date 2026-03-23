Morena acelera el Plan B tras reunión en Palacio Nacional; es posible que no avance, admite Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que los presidentes de las Comisiones Unidas del Senado dieron a conocer que pospondrían la discusión del Plan B de la reforma electoral para seguir escuchando propuestas de modificación, tras una reunión en Palacio Nacional, el coordinador morenista Ignacio Mier afirmó que este martes se discutirá la iniciativa en comisiones.

A la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum también asistió el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien al término del encuentro reconoció que una de las hipótesis es que no avance la propuesta.

En sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, informó que luego de que se resolvieron los “ajustes técnicos” legislativos y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos, el dictamen circulará entre los senadores para que sea discutido este martes.

“Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana mismo, conforme al artículo 139 del reglamento del @senadomexicano”, detalló.

Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 24, 2026

Si el dictamen del ‘Plan B’ es aprobado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos podría discutirse en el pleno el próximo miércoles.

“Pesos y contrapesos”

En una breve declaración, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, admitió que una de las hipótesis es que el Plan B no sea aprobado:

"La presidenta está muy consciente y sabe que en la división de poderes y en el ejercicio del gobierno hay pesos y contrapesos y obviamente es una de las hipótesis”.