Morena pone en pausa el Plan B; prevén discutirlo después de Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado, los morenistas Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, informaron que la reunión de comisiones para discutir el dictamen del Plan B de la reforma electoral se pospondrá hasta nuevo aviso, debido a que continúa el diálogo.

Cantón Zetina informó que siguen escuchando voces para mejorar el dictamen. Incluso informó que se iban a reunir este lunes con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y otros consejeros, quienes no pudieron asistir.

“Estamos escuchando a partidos políticos, a miembros de la academia, a quienes han mostrado interés en darnos sus comentarios, sus opiniones. Son cuatro artículos constitucionales, como ustedes saben, el 35, el 115, el 116 y el 134. De manera especial, retrasamos estas deliberaciones de las comisiones dictaminadoras para escuchar la voz del Instituto Nacional Electoral…

“Hoy teníamos una reunión planeada con la presidenta y otros consejeros. Lamentablemente, hubo algunos problemas de agenda y no pudieron asistir. Nos hicieron llegar por escrito esas inquietudes que tienen acerca de esta iniciativa. Por supuesto, las vamos a revisar, las vamos a analizar y todo lo que mejore la iniciativa presidencial será tomado en cuenta”, detalló.

Avizoran posible periodo extraordinario

El senador morenista también informó que podrían realizar la dictaminación del ‘Plan B’ esta semana. Sin embargo, abrió la posibilidad de realizarla después de Semana Santa.

“Hay la posibilidad de hacerlo esta semana, y si no, lo haremos de manera posterior a esta, pero no está definido todavía. Está en sesión permanente el grupo de técnicos trabajando, y seguimos en permanente comunicación con la parte jurídica del gobierno federal. Así que todavía no descartamos que pueda ser sí después de Semana Santa”, explicó.

Respecto a los tiempos para que aplique la reforma electoral en los próximos comicios del 2027, Cantón Zetina aseguró que la reforma será aprobada en el Congreso federal y Congresos locales antes del último día de mayo, aunque tengan que abrir un periodo extraordinario, ya que el periodo ordinario termina en último día de abril.

“Para que pueda ser aplicable en la elección del 2027, tendrá que ser aprobada a más tardar el último día de mayo. Con esto, puede ser en abril durante el periodo ordinario. O puede ser en mayo durante un periodo extraordinario, para poder hacer realidad esa reforma constitucional con los elementos que ya hemos descrito y que lleve lo que es el trámite necesario del constituyente permanente.

“Que lo apruebe el Senado por mayoría calificada, que pase a la Cámara de Diputados, después a los congresos de los estados, y después declarar la constitucionalidad. Pero no tenemos ningún problema en cuanto a los tiempos. Esta iniciativa presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum será aprobada para que entre en vigor el 2027. Ni duda cabe de eso”, detalló.

La posición del PT

En la conferencia de prensa se les preguntó los senadores por qué no se admite abiertamente que lo que está posponiendo la discusión es la oposición del Partido del Trabajo –en particular por la fecha de revocación de mandato– y de algunos legisladores del Verde.

“El PT ha expresado públicamente su posición, nadie lo está ocultando. Nosotros como presidentes nunca hemos dicho que no ha habido una postura del PT, la hay, es pública pero también es pública la postura de otros actores políticos incluyendo instituciones como el INE, Instituto Nacional Electoral y varios más.

“Entonces lo que nosotros estamos haciendo es precisamente revisar, analizar, todas estas posturas. Nosotros no tenemos por qué ocultar ninguna, al contrario, por eso nos estamos tomando el tiempo para analizarlas todas”, dijo Cantón Zetina, quien añadió:

“Estamos dando espacio para que haya esas negociaciones donde tengan que darse. Hay varias senadoras, varios senadores, de todos los grupos parlamentarios que tienen su opinión y nos las están expresando.

“En cuanto a esa postura del PT, la vemos como una manifestación democrática y que la han expresado el partido Acción Nacional y la han expresado otras fuerzas políticas”.