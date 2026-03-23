Ricardo Anaya pide que se retire el Plan B: “Ya se les hizo bolas el engrudo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se pospusiera la discusión en comisiones del Senado sobre el ‘Plan B’, el coordinador del PAN en la Cámara Alta, Ricardo Anaya, afirmó que lo que debería hacer Morena es retirar de manera definitiva la propuesta.

El senador albiazul resaltó que esa iniciativa no sirve, ya que están mal planteados los problemas a corregir como la configuración de sus ayuntamientos.

“Lo que está muy claro es que ya se les hizo bolas el engrudo. Nosotros hacemos un llamado a que ya mejor retiren, de manera definitiva, esa barbaridad de iniciativa. Esa iniciativa no sirve, lo están diciendo los propios aliados de Morena…

“No sirve esa iniciativa porque no se hace cargo del problema de la sobrerrepresentación. Lo que según ellos tratan de corregir, dicen que van a ahorrar dinero, pero cuando uno lee la propuesta del artículo 115 resulta que va a haber que aumentar regidores, no disminuir regidores, porque son bien poquitos los municipios, 59, que tienen más de 15 regidores. Y, en cambio, hay más de mil municipios con menos de siete regidores. Entonces, lejos de ahorrar va a costar más dinero”, detalló.

Ricardo Anaya también se refirió al artículo sobre el cambio de fecha de consulta de revocación de mandato, propuesta que calificó como tramposa para que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda hacer campaña y los partidos no.

“La revocación de mandato, que está planteado de manera absolutamente tramposa. Nosotros hemos dicho: no nos oponemos, pero con piso parejo. ¿Cómo que la presidenta sí puede hacer campaña, pero la oposición tiene que estar callada?

“Entonces, está claro que se les hizo bolas el engrudo y nuestro llamado es muy sencillo: que retiren esa pésima iniciativa, que ya la olviden y que le dejen de hacer daño a la democracia mexicana”, resaltó.