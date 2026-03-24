Fernández Noroña presume donación a Cuba... pero la transferencia fue devuelta en segundos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña presumió que hizo una donación de dinero para ayudar a Cuba, sin embargo, la transferencia aparece como devuelta.

Esta tarde, por medio de la red social X, antes Twitter, el legislador expuso que se sumó al llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a la isla mediante depósitos a la cuenta de la Asociación Civil Humanidad con América Latina.

“Mi solidaridad con Cuba”, señaló, al publicar una captura de pantalla de un depósito por 64 mil pesos.

Sin embargo, Proceso, a partir de los datos compartidos por el senador, identificó que el depósito fue devuelto, lo que implica que la operación no se concretó y que los recursos no llegaron a la cuenta de destino.

“Información del estado del pago. Lo sentimos, por el momento no es posible generar el CEP. Con la información proporcionada se identificó el siguiente pago que se encuentra en estado DEVUELTO, por lo que no se tendrá un comprobante de la transferencia”, se lee en el documento generado por el Banco de México.

El CEP, o Comprobante Electrónico de Pago, es el documento que emite el Banco de México para validar que una transferencia interbancaria, como las realizadas a través del SPEI, se liquidó correctamente.

Los tiempos del movimiento confirman la fallida transferencia; la liquidación tuvo recepción el 24/03/2026 a las 13:26:39 y procesamiento el mismo día a las 13:26:40.

Posteriormente, la devolución se recibió a las 13:26:47 y se procesó a las 13:26:48.

En cuestión de segundos, el sistema bancario rechazó la operación y regresó los recursos.

Controversia de apoyo a Cuba

Desde la publicación del expresidente en redes sociales para solicitar donativos, han surgido cuestionamientos sobre la legitimidad de la asociación civil que está recibiendo los depósitos.

Esto tanto por los permisos que se le otorgaron en un periodo inusualmente corto para su constitución como por la autorización para recibir donativos.

Incluso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya se deslindó sobre la organización y las autorizaciones a la cuenta para ser donataria.

“Me parece, si no estoy seguro que es a la dirección jurídica del Estado”, contestó el administrador general de Recaudación del SAT, Gari Flores, este 24 de marzo en conferencia de prensa.