“Plan B” podría llegar a San Lázaro sin el cambio a la consulta de revocación de mandato: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la reforma electoral conocida como "Plan B" podría llegar a San Lázaro sin la modificación a la consulta de revocación de mandato, ante el rechazo del PT a ese cambio.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal explicó que el dictamen puede aprobarse en la Comisiones, incluso en el Pleno, pero al votarse las reservas pueden eliminar el artículo 35, sobre el cambio de fecha de la consulta revocación de mandato.

“El Plan B se discute en las comisiones, dado que es Cámara de origen el Senado. En las comisiones lo puede aprobar dado que es mayoría simple y lo suben al Pleno para el próximo jueves o miércoles, si ellos quieren. Y el jueves pueden, en el Pleno, votarlo.

“Una de las hipótesis es que se apruebe por la mayoría calificada y se envía a la Cámara revisora, que es la Cámara de Diputados. Y otra de las hipótesis es que algún partido o varios grupos parlamentarios se reserven artículos. Son cuatro artículos, 35, 115, 116 y 134. Y pueden votar en lo general, pero pueden reservarse los cuatro artículos o uno de los cuatro. Y ya en lo particular pueden no lograr la mayoría calificada. Entonces, solo se envían a la colegisladora los no reservados o los que lograron la mayoría calificada. Esa es una de las hipótesis que es lo más probable”, detalló.

Al cuestionarle si el artículo reservado sería el referente al cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato, Ricardo Monreal lo afirmó.

“El segundo para mí es el de la discusión. Una de las fracciones del 35, que es el relativo a la revocación. Si la revocación, este artículo 35, se reserva en la discusión en el Senado y no logra la mayoría calificada, sólo se nos envían las disposiciones aprobadas por mayoría calificada, es decir, sólo los 115, el 116 y el 134, sin enviarnos el 35”, detalló.

El artículo 35 en la reforma electoral establece en una de sus fracciones que la revocación de mandato se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio.

Además de que la presidenta Claudia Sheinbaum podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia.