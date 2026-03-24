Sheinbaum sobre el Plan B: “no estoy tras los senadores para ver cómo van a votar”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo no estoy tras los senadores, uno por uno, para ver cómo van a votar”, reprochó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las trabas que podría tener el Plan B en el Senado de la República.

Insistió en que el voto definirá lo que pueda sancionar la ciudadanía. “Para mí no es derrota, al revés”, aseguró.

“Si todos están de acuerdo, la mayoría calificada en las dos cosas, pues ya vamos a ver en la votación. Luego están de acuerdo con una parte y con otras no. Bueno, ya la gente también sancionará esa parte”, afirmó la mandataria federal.

Aseguró que el asunto principal del plan B es lo que significa la “cuarta transformación” que es erradicar el privilegio, dado que un consejero del INE no puede ganar más que la presidenta.

Por ejemplo, que los municipios que tienen 25 regidores se reduzcan y que tengan un tope de 15 regidurías, y no tienen por qué ganar más que la presidenta. Y cuestionó: “Diputados locales no tienen por qué quitarle recursos a servicios de un municipio o un estado”, por lo que “lo más importante del plan B es disminuir privilegios”.

También habló de la revocación de mandato para que “pueda no ser en el cuarto año de gobierno sino en el tercero”.

La mandataria federal dijo que desconoce los detalles de cómo avanzó en las comisiones, por lo que enviaron esta nueva propuesta y lo tienen que votar en comisiones y después en el pleno.

Sobre si coincide en que no se apruebe el plan B, respondió: “Sí, es lo mismo del plan A” y dijo tener una obligación con la gente a la que nunca va a renunciar.

Al final consideró “no creo que nadie se oponga a que se acaben los privilegios de los consejeros electorales. Vamos a ver”.