Sin el apoyo del PT, avanza en comisiones el “Plan B” de la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin la presencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT) y con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron el “Plan B", pese a reclamos de la oposición de que la reforma viola la Constitución y el Pacto Federal.

A la reunión extraordinaria no acudió ningún senador petista, pues dicho grupo parlamentario se queja de que no fue modificado el artículo que modifica la consulta de revocación de mandato y que permite a la presidenta hacer proselitismo.

Pese a ello, el dictamen fue aprobado por 24 votos a favor y 11 en contra. Se prevé que este miércoles se discuta en el Pleno.

Al inicio de la discusión, el panista Marko Cortés, pidió una moción suspensiva, misma que fue rechazada por los asistentes. Sin embargo, los legisladores de oposición no escatimaron en mostrar su rechazo a la iniciativa.

Marko Cortés, senador del PAN. Foto: Montserrat López

La primera en manifestar su desacuerdo fue la senadora priista Claudia Anaya, quien aseguró que con la inactiva se está trastocando la división de poderes.

“El hecho de que la presidenta desde esta iniciativa esté mandatando a los congresos locales a ajustar su presupuesto sin ninguna fundamentación ni motivación, ajustar al Senado de la República su presupuesto sin ninguna fundamentación ni motivación y ajustar el número de las regidurías, pues sólo nos habla de un desconocimiento de la división de poderes.”

"No tendría por qué la presidenta estar mandatando en esta ley, pues a trastocar el presupuesto del Senado, pues si con un telefonazo como el que le echó a Adán Agusto para que extinguiera el fideicomiso del Senado era suficiente, ¿Para qué vienen a poner acá sus dedotes autoritarios en la Constitución? En estos transitorios en donde lo único que quieren, queda claro, es que quieren meterse en un poder, en un estado, en un municipio, en donde quiera se quieren meter, pero eso no les corresponde, esto solo habla de su ignorancia”, resaltó. La senadora priista Claudia Anaya. Foto: Montserrat López

Iniciativa “pobre, chaca, malhecha”

Por su parte, el senador panista, Ricardo Anaya, afirmó que ésta es probablemente la iniciativa más pobre, chafa, malhecha, peor elaborada que ha mandado la presidenta de la República. Aseguró que, cuando la leyó, no podía entender cómo le pasaron este bodrio a la titular del Ejecutivo. Después enumeró los puntos débiles de la iniciativa de reforma electoral y se enfocó en la consulta de revocación de mandato, la cual calificó de trampa.

“Vean nada más la trampa y el embuste del (artículo) 35. Dice el texto: la persona sujeta a revocación podrá promover el voto a su favor. Está bien. La presidenta se puede dedicar a promover el voto a su favor, pero después, en el numeral siete, a la oposición nos amarran las manos. Dice: queda prohibido para la oposición el uso de tiempos oficiales, la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato. ¿Quieren ir a la revocación? Vamos, pero reconozcan que es una trampa por todos lados”, explicó.

La morenista Martha Lucía Mícher observa al panista Ricardo Anaya. Foto: Montserrat López

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, resaltó que la iniciativa tiene una narrativa de los privilegios, que es solo un pretexto para meter a la mala una revocación de mandato convertida en ratificación de popularidad y afectar el Federalismo.

“Nos dicen que las razones son eliminar los privilegios y abrazar la austeridad, pero todas son razones ya previstas en el artículo 127 constitucional, que ya hemos modificado, y lo que falta hoy es aplicarlo, facultad que rebasa este recinto.

“Pensando bien, nos están proponiendo sobre regular lo ya legislado. Pensando mal, la narrativa de los privilegios es solo un pretexto para meter a la mala una revocación de mandato convertida en ratificación de popularidad, además de atentar contra la autonomía y soberanía de las entidades federativas”, expresó. Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano. Foto: Montserrat López

El PVEM apoya la reforma

Pese a que el PVEM no apoyó la reforma electoral, en esta ocasión, el senador del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo, afirmó que apoyarán la reforma para reducir privilegios y mejorar la infraestructura social.

“La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, yo veo que trae dos elementos sustanciales. El primero, la reducción de privilegios, y tal vez esto sea lo que les duele a la senadora y el senador que me antecedieron en la palabra, quienes ya de antemano han dicho que no van a votar a favor. Y, pues, la verdad es que el pueblo de México nunca esperaría que ustedes votaran a favor de algo que sea por el bien de la nación, nunca esperaría que ustedes votaran a favor del fin de los privilegios.