Con el Plan B, “la moneda está en el aire”, dice Óscar Cantón Zetina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A horas de que se discuta la reforma electoral conocida como “Plan B", el presidente de la Comisión Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón Zetina, afirmó que su partido analizó todos los escenarios posibles para aprobar la reforma, sin embargo, consideró que la "moneda está en el aire".

Al inicio de la primera sesión ordinaria del día, el legislador dijo a medios que él no ha hablado con las cúpulas de los partidos aliados, aunque sí hay diálogo entre los coordinadores.

“Revisamos todos los escenarios posibles, que son muchos los escenarios posibles. Y vuelvo a repetir lo que yo he insistido mucho. Aquí hay una verdadera democracia parlamentaria. Va a haber votos a como cada uno quiera decidir el sentido. De la oposición, de la coalición, eso no tiene ningún seguro de por vida. Así que la moneda está en el aire.”

“Yo no lo he hecho. Sé que hay pláticas entre las coordinaciones, entre los partidos políticos e inclusive con lo que es la parte que promueve la iniciativa, que es el Poder Ejecutivo Federal, pero todavía no podemos decir nosotros en qué sentido va su voto hasta que ellos mismos lo emitan”, detalló.

El senador morenista explicó que la aprobación del "Plan B" depende de los senadores asistentes, ya que eso determinará la mayoría calificada.

“Depende quienes, el número de asistentes a la sesión. Hay que recordar que son dos terceras partes, pero de las personas asistentes. Entonces ahí se configura el número que se requiere para una mayoría calificada”, detalló.