Diputados aprueban por unanimidad la reforma para prohibir las “pensiones doradas”

Integrantes de la CFE intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro / Graciela López Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que limita las jubilaciones y pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza en los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito y las empresas de participación estatal mayoritaria.

El pleno aprobó por 458 votos a favor y cero en contra la reforma al artículo 127 constitucional que fija que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo.

La reforma excluye a las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva.

La reforma será enviada a los Congresos locales para su discusión, de aprobarse en 17 estados será Constitucional.

Protestas en San Lázaro

Previo al inicio de sesión, decenas de trabajadores jubilados protestaron a las afueras de la Cámara de Diputados e incluso intentaron ingresar por la puerta 1 de la calle Emiliano Zapata para exigir que la medida no se aplique de forma retroactiva.

Con pancartas con la leyenda: ‘Banobras en lucha’ y ‘Hoy las pensiones, mañana puede ser tu casa’, las decenas de trabajadores con sirenas y cacerolas intentaron ingresar al recinto legislativo para impedir la discusión que modifica el artículo 127 constitucional, por lo que intentaron ingresar por la fuerza al recinto legislativo, por lo que fueron detenidos por personal de resguardo provocando una gresca.

Algunos extrabajadores, quienes laboraron en Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (Ly FC) ingresaron al primer filtro para ingresar a la Cámara de Diputados, en donde se realiza el registro de visitantes. Ahí se les impidió el paso.

Retroactividad, tema de discusión

Aun con las protestas, la discusión se llevó a cabo en el Pleno de la Cámara de Diputados, en donde el tema de la retroactividad de la reforma fue la inconformidad principal de la oposición.

El diputado del PRI, Cesar Alejandro Domíguez, afirmó que la reforma que se pretende aprobar puede ser regresiva y que puede atentar contra derechos adquiridos.

“Sin un análisis profundo eso no es legislar, eso es atropellar, porque cuando no se dialoga con quienes se ven afectados, el diálogo no es nada más escucharlos cinco minutos, el diálogo es un intercambio de opiniones y de ideas. Eso, cuando se ignoran las voces, no es eficiencia legislativa, es autoritarismo.

“Y lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho. Este derecho es el que se ha vulnerado hoy, mañana puede ser otro tipo de derecho el que será vulnerado”, detalló.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Claudia Ruiz Massieu, afirmó que apoyarán la reforma en lo general, pero no en el sentido de la retroactividad.

“El grave tema de la retroactividad ilustra lo mal que hacen las cosas. El oficialismo afirma que la aplicación retroactiva de esta reforma es válida porque la Constitución es norma suprema, argumentan que el artículo 14 constitucional únicamente prohíbe la retroactividad en las leyes, pero que de ninguna manera limita los alcances de una reforma constitucional. En pocas palabras, que la ley fundamental todo lo puede y, por lo tanto, su órgano revisor está autorizado, en este caso, a suprimir los derechos adquiridos de las personas trabajadoras.

“Parece que no saben que en la Constitución no es una colección inconexa de preceptos que se interpretan mecánica y gramaticalmente, sino que es un conjunto de normas, de principios, de valores que deben interpretarse sistemática y teleológicamente, y además aplicando el principio propersona, es decir, con base en la interpretación que mayor protección da a la persona y a sus derechos”, expresó.