Morena retira reforma sobre revocación de mandato para mantener la coalición gobernante: Mier

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el morenista Ignacio Mier, afirmó que en las reservas del Plan B de la reforma electoral se quitará la propuesta relativa al artículo 35 constitucional sobre el cambio de fecha para la revocación de mandato, rechazada por sus aliados del Partido del Trabajo (PT).

En entrevista en el Senado, el legislador morenista afirmó que se actuó cuidando la arquitectura legal del país, con una visión de Estado, y cuidando además la coalición gobernante.

“Primero, quiero decirles que hicimos todo un trabajo privado para dar resultados en el Pleno. Actuamos cuidando la arquitectura legal del país, con una visión de Estado. Cuidamos a la coalición que ha sido, es la coalición gobernante y que ha generado un cambio estructural al sistema político a través de la Constitución.

“Y hoy uno de nuestros aliados decide no acompañar una parte de la iniciativa, pero mantiene vivos los principios que nos animaron a unirnos como coalición, que es la austeridad republicana, y todos los recursos que se generen van a estar destinados a quien es el legítimo dueño y soberano del presupuesto, que es el pueblo.

“Todo el 35 se retira para que quede en sus términos, como está en la Constitución actualmente”, detalló el coordinador morenista.

La reserva de ese artículo la presentará el PT, quien desde un inicio del debate afirmó que no apoyaría la propuesta de adelantar a 2027 la consulta de revocación del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.