PT advierte que no apoyará la propuesta sobre revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la discusión del ‘Plan B’, el senador del PT, Alberto Anaya, adelantó que aunque su partido apoyará la reforma, no respaldará el artículo referente a cambiar la fecha de revocación de mandato.

Durante su participación en la discusión de la reforma electoral, el líder petista afirmó que aun con ello seguirán apoyando a la presidenta Claudia Sheinabaum.

“Les queremos decir también que nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución que hoy se presenta, estaremos a favor.

“También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución, pero lo más importante que queremos es que nuestro partido es fundador de la Cuarta Transformación y con ella seguiremos al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, explicó.

El discurso del senador petista y sobre todo el mensaje de no apoyar el articulo 35 sobre revocación de mandato provocó aplausos entre la bancada del PT, que contrastó con el asombro en la bancada morenista.