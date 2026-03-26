Fracasa la revocación del mandato, columna vertebral del Plan B (Video)

Opositores celebran el fracaso de la reforma a la revocación de mandato. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el fracaso de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió un nuevo golpe de manera consecutiva en el Congreso.

El llamado Plan B fue aprobado en el Senado, pero sin su columna vertebral: el artículo 35 sobre el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato.

En una sesión tensa, ante la incertidumbre de la posible ausencia de algún legislador, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general el Plan B.

Sin embargo, la reforma salió descafeinada sin su principal ingrediente, por la falta de apoyo de uno de los aliados de Morena: el Partido del Trabajo (PT).

La reforma fue aprobada en lo general por 87 votos a favor y 41 en contra. Sin embargo, durante la discusión en lo particular, la senadora del PT, Lizeth Sánchez García, presentó la reserva anunciada por Alberto Anaya sobre eliminar la discusión del artículo 35 constitucional, en el que se pretendía el cambio de fecha en la consulta de revocación de mandato para emparejarlo con los comicios federales de 2027.

Y a mano alzada, la propuesta de la presidenta Sheinbaum fue desechada, por lo que la revocación de mandato se realizará en el 2028 como lo establece la Constitución.

Esto provocó el júbilo de algunos legisladores que a gritos de “sí se pudo” celebraron el fracaso del punto fundamental de la segunda reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinabaum.

Preludio de un fracaso

Horas, antes, cuando los petistas anunciaron que no apoyarían la reforma al artículo 35 constitucional, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, como si el anuncio no representará un nuevo revés, subió un video con las manos levantadas junto a Karen Castrejón, Alberto Anaya, Manuel Velasco, y Giovanna Bañuelos con la leyenda: “Con mis compañeros del Verde y el PT. Quienes soñaban con la división de nuestro movimiento, otra vez se quedaron con las ganas”.

Después, previó a la votación en lo general, Ignacio Mier dio una entrevista en la que afirmó que quitarían el artículo en disputa para que prevaleciera la coalición gobernante.

“Primero, quiero decirles que hicimos todo un trabajo privado para dar resultados en el Pleno. Actuamos cuidando la arquitectura legal del país, con una visión de Estado.

“Y hoy uno de nuestros aliados decide no acompañar una parte de la iniciativa, pero mantiene vivos los principios que nos animaron a unirnos como coalición, que es la austeridad republicana, y todos los recursos que se generen van a estar destinados a quien es el legítimo dueño y soberano del presupuesto, que es el pueblo…Todo el 35 se retira para que quede en sus términos, como está en la Constitución actualmente”, detalló.

Cambia la integración de regidurías

Pese a que se eliminó el artículo 35 sobre la revocación de mandato, se mantuvo el artículo 115 constitucional que modifica la integración de las regidurías en el país, mismo que también fue cuestionado por los senadores de oposición.

Además, mantiene el artículo 116 constitucional para que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos total del estado, además de una reducción del 15 por ciento del presupuesto del Senado que será gradual y comenzará en 2027 hasta el 2030.

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, afirmó que llamarle reforma electoral a esta iniciativa, a ese eufemismo, ya que enfatizó que lo que hace es debilitar contrapesos institucionales, concentrar ventajas en quien ya gobierna y vaciar de contenido los mecanismos de participación ciudadana.

“En materia de gobiernos locales, esta reforma impone de, este, de manera centralizada un techo presupuestal a todas las legislaturas estatales, y un máximo de quince regidurías a todos los ayuntamientos, sin importar si se trata de San Miguel, Oaxaca, o Monterrey, Nuevo León. Eso viola frontalmente el pacto federal.

“Los artículos 115, 116, 124 de la Constitución mexicana reservan a los estados la facultad de organizar su propio régimen interior. Una norma que trata de manera idéntica a sujetos en condiciones radicalmente distintas es ignorar el territorio, disfrazándolo de ineficiencia. Y lo irónico es que esta afrenta al federalismo se está gestando desde la Casa del Federalismo”, enfatizó.

Sueldos del INE

La reforma aprobada contempla que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán ganar más que la presidenta de la República.

Sin embargo, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, exhibió que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, envió un documento al Senado solicitando que no retiren recursos para los trabajadores electorales.

“Miren, aquí tengo el documento que trajo la señora Taddei. ¿Saben qué quiere? Que no le quiten el dinero para pagar a los trabajadores, porque van a trabajar más ahora.

“Aquí no hay ninguna consideración sustantiva, ninguna consideración técnica de este bodrio. Solamente viene a pedir dinero, a eso vino. Este es el documento que trajo, sin el consentimiento del Consejo, porque ella es parte de ustedes, está colonizada”, expresó.