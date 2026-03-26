Monreal propone al PT “cerrar heridas”; definen fechas para el Plan B en San Lázaro (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el Senado aprobó el Plan B de la reforma electoral sin el polémico artículo 35 en el que se buscaba cambiar la fecha para la consulta de revocación de mandato, la Cámara de Diputados se alista para discutir la minuta pasando Semana Santa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el martes 7 de abril se votará en Comisiones y al día siguiente se llevará a cabo la discusión en el Pleno.

“La idea es que hoy se turnó a comisiones, en los próximos dos días se enviará el dictamen a los integrantes de las comisiones y el martes 7 se votará en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, y el 8, lo votaremos en el Pleno”, detalló el coordinador de Morena en San Lázaro.

Rechazó que eliminar la reforma al artículo 35 que pretendía la Presidenta haya sido un fracaso, sino que lo consideró un triunfo a la congruencia y a la coherencia.

“Pues no es lo que la Presidenta quería, porque ella había enviado un paquete con cuatro artículos, y en el Plan B, que contempla estos, sólo se aprobaron tres; y el Plan A, que se rechazó, contenía 11 artículos de la Constitución.

“Pero es la división de Poderes. La presidenta es consciente y está clara en que ella lo planteó. Yo diría que es un triunfo a la congruencia, es un triunfo a la coherencia, es un triunfo a la consecuencia política de la presidenta Claudia Sheinbaum”, enfatizó.

“Cerrar heridas”

Monreal afirmó que tras los ajustes realizados al Plan B es momento de privilegiar la unidad al interior del movimiento y de la coalición, a fin de evitar fracturas y dar continuidad al proceso de transformación del país.

En ese contexto dijo que ya inició una etapa de diálogo con aliados, incluyendo reuniones con dirigentes como Alberto Anaya, del Partido de Trabajo, que se opuso a que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se llevara a cabo el mismo día que los comicios federales de 2027.

“Hay que mantener la unidad por encima de todo”, dijo Monreal, al considerar que lo más importante para el país y para el movimiento es que no haya fractura.

-¿Es necesaria una operación cicatriz? -se le preguntó.

-Sí, empezó ya, yo me reuní con el profesor Beto Anaya, con los diputados, y creo que debemos cerrar heridas y debemos darle vuelta a la página para continuar en la unidad tratando de sacar y aprobar leyes que beneficien al país. Lo necesitamos todos -respondió Monreal.