Gobierno de México concretó cuarto envío de víveres a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano concretó hoy el cuarto envío de víveres a Cuba, consistente en 96 toneladas de alimentos, principalmente arroz y frijoles, para ayudar a la isla a sortear la crisis derivada del embargo sobre el petróleo impuesto por el gobierno estadunidense de Donald Trump con la intención de precipitar un cambio de régimen.

A través de un comunicado, la Cancillería y la Secretaría de Marina informaron sobre la llegada del Buque de Apoyo Logístico Huastexo a La Habana, con la ayuda humanitaria a bordo; con esta nueva entrega, subrayaron, suman 3 mil 125 toneladas de bienes básicos enviados por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a Cuba.

Esta ayuda, precisaron, vino "del Gobierno de México, con participación de los gobiernos de la CDMX y Puebla, así como de organizaciones sociales", en línea con "la tradición solidaria con los pueblos de América Latina".

Ante las amenazas de la administración Trump de imponer aranceles a los países que surtieran petróleo a Cuba, el gobierno de Sheinbaum dejó de mandar gasolina de Pemex, y optó por proveer a la isla con alimentos y bienes de primera necesidad.