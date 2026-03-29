“Nunca me he ido”: así respondió Beltrones a la invitación de Alito para “regresar a casa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, pidiera a militantes y exmilitantes “regresar a casa” para fortalecer al partido, el senador independiente Manlio Fabio Beltrones afirmó que él no puede regresar al tricolor porque nunca se ha ido.

En una entrevista que brindó al Grupo Fórmula, Manlio Fabio Beltrones afirmó que él PRI es un gran partido político, pero necesita refrescar su dirigencia y hacer una convocatoria con credibilidad.

–¿Usted no regresaría a casa como dijo el dirigente nacional? A menos que se fuera la dirigencia, digamos que no estuviera ahí Alejandro Moreno –se le preguntó al senador sin partido.

–Yo no me he ido, no puedo regresar porque nunca me he ido, yo sigo siendo militante. Me siguen llegando las invitaciones al Consejo Político Nacional del PRI, soy su exdirigente, convencido de que es un partido que vale más que cualquier dirigencia en turno por exitosa o fracasada que sea...

??#EXCLUSIVA | ?? “Yo no puedo regresar porque nunca me he ido”: Manlio Fabio Beltrones destacó que sigue siendo parte del PRI.#FórmulaNoticias con Michelle Rivera (@michelleriveraa) pic.twitter.com/ayuO2h7v83 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 29, 2026

En 2024, el senador sonorense anunció su separación de los trabajos y de las acciones de la dirigencia del PRI tras la reelección de Alejandro Moreno por el partido tricolor. Sin embargo, nunca informó que dejaba su militancia de al menos 50 años.