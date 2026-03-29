Sheinbaum: “No llegamos impuestos por alguien, no nos puso una élite ahí en la Presidencia”

Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada durante la entrega de certificados agrarios a mujeres en la alcaldía Tlalpan, en el Parque Ecoturístico de Las Maravillas. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum afirmó este domingo que ser la primera mujer presidenta del país es una gran responsabilidad porque pertenece a un movimiento y no fue impuesta por “la élite política” como otros mandatario federales.

En la entrega de certificados agrarios para mujeres en la Ciudad de México, Sheinbaum arremetió contra “el periodo neoliberal” en el que presidentes solamente “sirvieron para unos cuantos, gobernaron para unos cuantos” y se olvidaron del pueblo de México.

“Ser la primera mujer Presidenta es una gran responsabilidad. Primero, porque pertenecemos a un movimiento. Nosotros no llegamos impuestos por alguien, no nos puso una élite ahí en la Presidencia, como a tantos Presidentes.

“Vivimos un periodo que le llamamos ‘el periodo neoliberal en México’, de presidentes que solamente sirvieron para unos cuantos, gobernaron para unos cuantos, se les olvidó el pueblo de México: privatizaron los ejidos, privatizaron las empresas públicas. Hicieron públicas deudas privadas. Privatizaron las carreteras y luego las rescataron. Tenían la teoría de que ‘si se apoyaba arriba, algún día iba a llegar abajo’. Y en realidad, empobrecieron al pueblo de México”, resaltó.

La presidenta explicó por qué se la llama a esta etapa la Cuarta Transformación que, detalló, comenzó con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pero el pueblo de México, y aquí en la Ciudad ya se conocía cómo había gobernado López Obrador, en 2018, el pueblo dijo: ‘ya estuvo, ¡basta!”. Y llegó a gobernar el Presidente López Obrador e inició lo que llamamos “la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México”+¡’.

“¿Sí saben por qué es la Cuarta Transformación? Porque antes hubo otras tres. De ese tamaño consideramos esta Transformación, del tamaño de la Independencia de México”, expresó.

“Las mujeres no somos de nadie”

En su discurso planteó que también hay que reconocer a las mujeres en la historia.

“Tenemos grandes heroínas, extraordinarias: Josefa Ortiz, que la conocíamos, o la conocemos como Josefa Ortiz de Domínguez. Y yo ahora en el grito de Independencia, dije: ‘Josefa Ortiz Téllez-Girón’.

“Porque, que nos perdonen nuestros maridos —por aquí anda mi marido—, pero las mujeres no somos de nadie”, resaltó.

En ese contexto reivindicó que las mujeres tienen derechos.

“Las mujeres no queremos ser más que los hombres, eso tiene que ser muy importante, no queremos sustituir a los hombres, pero nunca más queremos ser menos que los hombres, porque nos trataron muchos años como si fuéramos menos.

“Imagínense un dicho, que me lo llegaron a decir a mí, probablemente a ustedes, que decían: calladita te ves más bonita’.

“¿Cómo? ¿Qué es eso? Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, nada de que ‘calladitas nos vemos más bonitas’. Eso ya no”, dijo.