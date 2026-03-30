PAN denuncia ante la FGR el derrame en el Golfo y señala a Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos contra el medio ambiente derivados del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, con afectaciones directas en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

La denuncia se basa en que, por acción u omisión, funcionarios de Pemex hayan permitido, tolerado o encubierto los hechos que derivaron en el derrame toxico a las aguas mexicanas.

El diputado del PAN, Federico Döring Casar, afirmó que la denuncia es contra quien haya incurrido en fallas de supervisión, mantenimiento, operación o contención de instalaciones relacionadas con hidrocarburos y resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo más preocupada de investigar otros temas que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

“La presidenta Sheinbaum estuvo más preocupada por investigar quién se había estado asoleando desde Palacio Nacional que por investigar quién es el responsable del derrame petrolero en el Golfo de México.

“La presidenta Sheinbaum prefirió hablar de los costos de regidores y congresos locales que atender el derrame, la tragedia ecológica en el Golfo de México que provocó su gobierno, su corrupción, sus pésimos funcionarios y la falta de mantenimiento de los ductos de Pemex. Por eso, porque Claudia Sheinbaum no quiere investigar ni meter a la cárcel a ninguno de los responsables ni atender la tragedia, es que el PAN de nueva cuenta le va a hacer la tarea al gobierno”, detalló.

Por su parte, el diputado albiazul Daniel Chimal afirmó que el gobierno de Morena está siendo cómplice de una catástrofe medioambiental de gran magnitud.

Presentamos denuncia ante la FGR por el derrame en el Golfo de México.



Hay familias afectadas, daño ambiental y pérdida de empleos.

Lo más grave: la omisión.



Exigimos investigación y castigo a los responsables.

México merece respuestas.#GolfoDeMéxico #NoALaImpunidad pic.twitter.com/oVgeEhKyjM — Daniel Chimal García (@chimal_dan) March 30, 2026

“Desde Acción Nacional no vamos a ser de oídos sordos y pedimos que se llegue a las últimas consecuencias. Por eso estamos presentando esta denuncia para que no haya pretextos y se llegue a castigar a los responsables de cualquier instancia gubernamental o privada”, expresó.