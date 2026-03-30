Se apuntan 395 aspirantes a consejerías del INE

Se apuntan 395 aspirantes a consejerías del INEEl Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados valida el registro de quienes buscan sustituir a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados validó a los aspirantes para tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), en sustitución de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, quienes concluyen su periodo.
Según el acuerdo, la evaluación será del 30 de marzo al 17 de abril. Para el 20 de abril, el Comité Técnico de Evaluación remitirá las listas de aspirantes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
El 22 de abril se remitirá a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados las propuestas de los aspirantes por parte de la Jucopo y se prevé que ese mismo día se realice la votación en el Pleno.