Senado de la República

Tras choque entre Lilly Téllez y Saúl Monreal, la presidenta del Senado pide elevar el debate

Laura Itzel Castillo plantea discutir con “altura de miras” tras la confrontación durante la discusión del Plan B
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Nacional
lunes, 30 de marzo de 2026 · 15:06

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que en la discusión del Plan B hubo un choque entre la panista Lilly Téllez y el morenista Saúl Monreal, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, pidió elevar el debate parlamentario.

En sus redes sociales, la legisladora por Morena pidió que la discusión tenga altura de miras para respetar la investidura.

“Desde esta presidencia de la cámara de senadores y senadoras no me cansaré de insistir en que debemos de hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras, que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros y nosotras mismas nuestra investidura. ¿De cara a quién? Al pueblo de México. 

 

 

“Reconozco que tiene que haber en todos los ámbitos, pluralidad, tiene que haber diferentes puntos de vista, distintas opiniones, pero todos podemos expresar nuestro punto de vista y construir acuerdos importantes”, afirmó.

 

 

El pasado miércoles, la senadora albiazul Lilly Téllez encendió el debate al acusar a su par Saúl Monreal de tener vínculos con el narcotráfico, afirmación que hizo enojar al morenista, quien la retó a que lo demuestre o que renuncie del Senado.

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