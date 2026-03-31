Jenaro Villamil acusa a Salinas Pliego de magnificar polémica sobre la mujer asoleándose en Palacio

Jenaro Villamil, en imagen de septiembre de 2022. Foto: Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de magnificar la polémica sobre la mujer que fue captada en días pasados mientras se asoleaba en una ventana de Palacio Nacional.

El funcionario fue entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria admitió en su conferencia mañanera del lunes que sí era auténtico el video que circuló en redes sociales, el cual había sido considerado como falso por el portal Infodemia del SPR, que había señalado que se trataba de una imagen generada por inteligencia artificial.

Después de la declaración de la mandataria, Infodemia publicó una “rectificación” y ofreció una disculpa pública.

Rectificación



El jueves 19 de marzo y el domingo 22 de marzo, @InfodemiaMex desmintió con la información oficial disponible la veracidad de las imágenes difundidas en redes sociales de una persona en un balcón de Palacio Nacional.



La información oficial hecha pública este 30 de… pic.twitter.com/ci75t72qFY — InfodemiaMx (@infodemiaMex) March 30, 2026

Niega “jalón de orejas”

Jenaro Villamil fue entrevistado por un reportero del portal La Saga al salir de Palacio Nacional.

–¿Hubo algún jalón de orejas?

–No, aquí hay reuniones de comunicación todo el tiempo –respondió el funcionario.

–¿Qué le dijo la presidenta sobre el tema?

–¿A mí? No, pues ya lo dijo ayer, ¿no?…

–Pero sobre el hecho de haber dicho que era falsa la imagen…

–Era falsa hasta la información que teníamos en ese momento. Ya está aclarado en el comunicado.

–¿Usted mantiene que es inteligencia artificial?

–¿Cómo lo voy a mantener si ya rectificamos? – dijo Villamil.

–¿Qué podría decir al respecto?

–Que hay que rectificar cuando se tienen ya los elementos. Es eso. Eso se hace en el periodismo todo el tiempo. Igual está magnificado, etcétera etcétera. Todo el grupo de Salinas Pliego, toda la red, están en eso. Entonces ya qué haces.