Senador panista revienta contra el Plan B; lo acusa de debilitar a estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador panista Mario Vázquez afirmó que el Plan B de la reforma electoral “vino a chingar al federalismo mexicano”, ya que –afirmó– en lugar de fortalecer a los Estados se les debilita quitándoles recursos.

En conferencia de prensa en Chihuahua, el senador albiazul detalló que el Plan B no representa un ahorro real. Por el contrario, subrayó, medidas como la reducción de regidores en algunos ayuntamientos no resuelven de fondo la problemática administrativa ni financiera de los municipios.

Todo lo contrario, advirtió, pues en algunos casos se incrementará el número de regidores, pasando de 5 o 7 a 15 o 16, lo que evidencia inconsistencias en la reforma y posibles efectos negativos.

“El Plan B vino a chingar al federalismo en el país. En lugar de fortalecer a los estados y municipios, se les debilita al reducir sus recursos y su margen de acción.

“Hablan de ahorro, pero no lo hay. Estas decisiones no atienden las verdaderas necesidades del país ni de los municipios”, enfatizó.

Mario Vázquez afirmó que régimen morenista ha impulsado medidas que han mermado el pacto federal, construyendo un gobierno totalitario que limita la autonomía de las instituciones, de los estados y de los ciudadanos.