Reforma electoral: diputados prevén discutir el dictamen la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo Román, informó que la próxima semana se estaría discutiendo el dictamen de la reforma electoral en las Comisiones Unidas en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el diputado morenista no descartó que se realicen parlamentos abiertos de la iniciativa. Sin embargo, explicó que evaluará si dan los tiempos para realizarlos.

“Con todos estos documentos que hemos integrado en los meses recientes, pues estamos llevando este planteamiento al trabajo junto con nuestros compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales y bueno, estaremos trabajando a lo largo de este fin de semana para integrar todos los elementos que tenemos formales e institucionales, pues para iniciar la siguiente semana la discusión de manera muy puntual.

“Yo creo que normalmente los acuerdos de los foros se establecen a través de acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Nosotros hemos hecho nuestro planteamiento en ese escenario, esperemos que en las siguientes horas se nos informe si hay el tiempo y la figura para que esto se logre dar y es lo mismo que estamos platicando en este momento con el presidente de Puntos Constitucionales, para ver si con la información que tenemos podemos abordar ya un documento exacto”, detalló.

Víctor Hugo Lobo Román informó que en estos días integrarán las demás propuestas de reforma electoral como las presentadas por Somos MX y Salvemos la Democracia.

Este día también la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro entregó a la mesa Directiva de la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral.