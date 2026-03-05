“Retroceso democrático”: PT anuncia su voto en contra de la reforma electoral de Sheinbaum

El coordinador del PT, en la entrevista. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum envió su propuesta de reforma electoral a San Lázaro, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, anunció que no apoyarán la propuesta.

En charla con medios en la Cámara de Diputados, el legislador petista explicó que, como se presentó la reforma, no la apoyarán, ya que, afirmó, rompe con el sistema de representación en el Congreso.

“Nosotros estamos en la misma postura que hemos mantenido desde antes que llegara la reforma y ahora que llegó y hemos dicho con toda franqueza que no la vamos a acompañar por la ruta que trae, que rompe con el sistema político mexicano de la representación política que se generó en la reforma del 77 y se consolidó en el 96.

“En esta dirección, lo que provoca es verdaderos problemas no sólo en el tema de que se rompe con este sistema de representación, sino que afecta también a las acciones afirmativas. Y, sobre todo, lo que hace es que vuelve como especie de franquicias o innecesarios a los partidos políticos”, enfatizó el coordinador del PT, uno de los partidos aliados de Morena.

La reforma electoral propuesta por la presidenta plantea un nuevo cambio a la integración del Congreso, como la reducción de senadores y la elección de diputados plurinominales, puntos que públicamente los partidos aliados han rechazado desde la conformación de la iniciativa.

“Partido único”

Reginaldo Sandoval alertó contra la tendencia a consolidar toda la fuerza en un solo partido político.

Sobre la fórmula prevista en la iniciativa para elegir a los diputados de representación proporcional, el coordinador petista consideró que como está planteada favorecería a entidades con mayor padrón electoral.

“Los listados nominales más grandes son los que siempre van a ganar. O sea, en la quinta circunscripción, Colima y Querétaro que se olviden de tener un diputado; o sea, hacen una distorsión enorme”, explicó.

En su opinión, el nuevo esquema podría derivar en un sistema político con menor pluralidad. “Daría pie a partido único y cuando mucho, a un bipartidismo”, subrayó.

“Para nosotros es un retroceso democrático”, sostuvo Sandoval.

El legislador remarcó que para que la reforma pueda transitar se requieren los votos de los tres partidos de la coalición, el propio PT, Morena y el Verde.

Aseguró que todos los integrantes de su bancada mantienen su postura en contra de la iniciativa. “He estado hablando con todo el grupo del PT, que somos 49, uno por uno. Hasta ahora me han dicho que se mantienen, que son consecuentes”, aseguró.

“Nos acusan de que somos traidores y, bueno, si ser consecuente es ser traidor, pues ahí les valemos la que dicen”, expuso Sandoval.