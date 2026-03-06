“Plan B” no puede abordar eliminación de plurinominales ni reducción a partidos: Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que en el ‘Plan B’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, en caso de que no pase la iniciativa de reforma Electoral, no contempla que se eliminen los plurinominales en San Lázaro ni la reducción del financiamiento a los partidos.

En charla con medios, Ricardo Monreal explicó que cuando una reforma constitucional se desecha se tiene que esperar un año para volver a presentar una similar.

“He visto algunas imprecisiones y especulaciones sobre lo que contendrá la reforma que han llamado, denominado ´Plan B´. No es así, hay puntos centrales que, si no se modifican en la constitución, no se pueden modificar en ley secundaria.

“No va a ser así y obviamente usted lo sabe bien y todos lo saben, los que son trabajadores de los medios y que cubren la Cámara de Diputados, que cuando una reforma de esta envergadura, una reforma constitucional se desecha, es decir, no se aprueba por las dos terceras partes, está ya no se puede presentar, ni en el periodo, ni en el siguiente, hasta un año después. La reforma se desecha y no se puede por otra vía, ni por la vía secundaria, ni con otra reforma similar aceptarse en la Cámara”, explicó.

Sobre que ya existe dictamen de la Iniciativa y se pueda discutir en fast-track, Ricardo Monreal detalló que los tiempos legislativos dependen las Comisiones.