Monreal respalda a Sheinbaum ante declaraciones de Trump

Monreal el sábado en el Consejo de Morena. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, externó el respaldo del grupo mayoritario en la Cámara baja a la presidenta Claudia Sheinbaum, tras las recientes declaraciones del presidente estadunidense Donald Trump durante su discurso en la inauguración de la cumbre Escudo de la Américas.

Durante el encuentro con líderes de derecha en el continente, Trump aseguró que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México” e insistió en que “son los cárteles quienes mandan en México”.

En su cuenta de X, el ex gobernador de Zacatecas, Monreal Ávila señaló que “nunca un mandatario enfrentó un clima de hostilidad y amenaza externa como la presidenta Claudia Sheinbaum”.

El zacatecano afirmó que la mandataria “conduce al país sin estridencia o desmesura, pero sin sumisión, y cuya respuesta ha sido firme y cauta”.

Sin mencionar al presidente estadunidense, Monreal Ávila habló en nombre de la mayoría legislativa de Morena en la Cámara de Diputados para respaldar a Sheinbaum, “su liderazgo y acción republicana”.

El legislador convocó “a mantener la unidad en estos momentos complejos y delicados para nuestra nación”.

En su discurso, Trump también acusó a los cárteles mexicanos de ser “responsables de gran parte de las matanzas y caos” y advirtió estar dispuesto a hacer “lo necesario para defender a nuestra nación y proteger a nuestro pueblo”.

Donald Trump repitió ante mandatarios de derecha de América la imagen positiva de Sheinbaum de que es “muy buna persona”, con una “voz hermosa”, para después señalar que la situación “está yendo a peor y son los cárteles quienes mandan en México”, de ahí que consideró que “tenemos que erradicarlos, tenemos que acabar con ellos”.

La cumbre encabezada por Trump este sábado 7, en Miami, Florida, contó con la presencia de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Mohamed Irfaan Ali; Honduras, Nasry Tito Asfura; Panamá, José Raúl Molino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissesar, así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.