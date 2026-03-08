PAN alerta sobre riesgo de censura en la reforma electoral de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero alertó que la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum podría alentar a la censura sobre contenidos políticos en plataformas digitales.

A unos días de que Sheinbaum entregara la iniciativa a la Cámara de Diputados, el presidente del PAN agregó a su lista de objeciones para no respaldar el proyecto, la posibilidad de que se favorezca la lectura ante la ambigüedad de sus planteamientos.

Según Romero “la redacción presentada es ambigua y podría abrir la puerta a mecanismos de censura sobre contenidos políticos en plataformas digitales, afectando la libertad de expresión”.

Apunta que de la revisión del documento técnico se advierte que los conceptos incluidos como “contenido manipulado”, “alterado” o “modificado mediante tecnologías digitales” carecen de precisión, lo que llevaría a que “cualquier contenido digital -incluyendo memes, parodias o crítica política- sean objeto de sanción o eliminación preventiva”.

Apuntó que esas imprecisiones “provocar que plataformas digitales retiren contenidos legítimos del debate público para evitar responsabilidades legales, generando efectos de censura en campañas electorales” .

El dirigente nacional del PAN consideró que “combatir la desinformación es válido” pero que no es permisible que “bajo ese pretexto se abra la puerta a controlar o censurar el debate político”.

Asimismo, el dirigente partidista criticó que la presidenta no haya establecido reglas claras para evitar la sobrerrepresentación en los congresos federal y locales.

Romero Herrera insistió en que una reforma electoral que “ignore el mayor riesgo para nuestra democracia, la intervención del crimen organizado” no será respaldada por el PAN.

Desde antes de que la iniciativa presidencial de la reforma electoral fuera presentada, los panistas emplazaron a la presidenta Sheinbaum a incluir entre sus planteamientos candados para evitar que el crimen organizado influyeran en el sentido del voto de los electores.

Jorge Romero Herrera insistió en que el PAN no apoyará la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.