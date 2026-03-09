Reforma electoral se discutirá en comisiones de la Cámara de Diputados el martes

Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral convocaron para este martes a reunión extraordinaria para discutir la reforma electoral.

La convocatoria esta pactada a las 18:00 horas para que se discuta el dictamen, el cual se prevé sea aprobado ya que la bancada morenista tiene mayoría en ambas comisiones.

El dictamen se discutirá el miércoles en pleno de la Cámara de Diputados, en donde las bancadas de PT y del PVEM se prevé que no apoyen la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum por temas en los que públicamente han manifestado su desagrado.

Estos son la propuesta de elección de diputados plurinominales, la eliminación de la lista nacional en el Senado de plurinominales y la disminución de presupuesto para partidos políticos.