Avanzan 171 personas a la siguiente fase de selección de consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados presentó la lista de los aspirantes a las tres consejerías vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El acuerdo del Comité detalla que fueron 328 personas evaluadas y avanzarán a la siguiente fase 171 personas –87 mujeres y 84 hombres–.

Entre los aspirantes que obtuvieron mejor puntuación en las 100 preguntas del examen fueron: Bernardo Valle Monrroy, con 99 aciertos; Arturo Manuel Chávez López, con los mismos aciertos; César Ernesto Ramos Mega, con 98; Alejandro Romero Millán, con 90, y Pedro Rafael Constantino Echeverría, con 90.

Luego de dar a conocer la lista de los aspirantes evaluados del 10 al 12 de abril, el Comité realizará las evaluaciones de fondo de los aspirantes a ocupar las tres consejerías vacantes tras la salida de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.

Después, el 20 de abril, el Comité Técnico de Evaluación remitirá las listas de aspirantes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y se prevé que el 22 de abril se remita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la propuesta de los aspirantes, y se prevé que ese mismo día se realice la votación en el Pleno.