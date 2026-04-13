Fracking provoca distanciamiento entre Sheinbaum y AMLO: Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum considere realizar fracking en el país para la extracción de gas.

En entrevista en el Senado, Anaya también afirmó que con esa decisión se marca un distanciamiento entre Sheinabum y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

El legislador panista resaltó que la cerrazón y las “telarañas mentales” del expresidente Andrés Manuel López Obrador llevaron al país a depender al 100 por ciento de Estados Unidos.

–Tú eres partidario del fracking; te pregunto esto porque la Presidenta anunció su intención de impulsarlo como proyecto a partir del próximo año.

–Sí, miren, lo primero que les diría es que las telarañas mentales ideológicas de López Obrador pusieron en un riesgo gravísimo la soberanía mexicana. Es decir, por las telarañas de López Obrador se prohibió el uso de tecnologías no convencionales, es decir, el fracking, y prácticamente todo el gas natural que importamos lo estamos importando de Estados Unidos –respondió Anaya en charla con reporteros.

“Y además hay que tomar en cuenta que estamos importando más del 75% del gas natural. Otros países tienen reservas importantes, capacidad de almacenamiento. México no la tiene”.

–¿Con esta jugada observas un distanciamiento de Sheinbaum con López Obrador?

–¡Absoluto! Es un distanciamiento absoluto. Porque durante el sexenio de López Obrador, cuando el PAN proponía que el gobierno, a través de Pemex, hiciera alianzas con particulares, ellos decían: eso es privatizar el petróleo y es privatizar el gas.

“Y nosotros lo que decíamos hasta el cansancio, y ahora nos da la razón el gobierno de Morena, es que eso no es privatizar, es permitir al particular utilizar sus recursos, su tecnología, pero al final, de acuerdo a la Constitución, el gas y el petróleo siguen siendo propiedad de la nación”, destacó el excandidato presidencial, quien añadió:

“Y segundo, porque esta cerrazón a utilizar métodos no convencionales nos llevó a depender al 100% de Estados Unidos. O sea, fíjense el absurdo. Sí permitimos que lo haga el país vecino y nos vende ese mismo gas, pero nosotros nos atamos de manos y no lo hacemos por razones estrictamente ideológicas.

“No, esto claramente implica un viraje de 180 grados respecto de las telarañas mentales lopezobradoristas”, sostuvo.