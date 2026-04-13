Partido Verde rompe coalición con Morena para la elección en San Luis Potosí

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora y dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, afirmó que su partido no irá en coalición con Morena en el estado de San Luis Potosí en los comicios electorales del 2027.

Durante un mitin político, la legisladora del Partido Verde afirmó que irán solos en algunos estados, ya que eso es lo que les ha pedido la gente.

“Tenemos mujeres, hombres preparados, con energía, con trabajo y, sobre todo, con pasión, pero, sobre todo, listos, y esto es lo más importante, para competir en el próximo proceso electoral, para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente.

“Y que eso es lo que viene para el Partido Verde en el proceso electoral que se avecina y en las elecciones del próximo 2027, que ganaremos sin duda muchas más de las presidencias municipales que hoy tenemos.

“Que vamos nuevamente por la gubernatura aquí en San Luis Potosí. Que vamos por algunas otras gobernaturas en otras de las circunscripciones, por supuesto, y que daremos a la gente lo que nos ha pedido, un partido fuerte, un partido joven”, dijo.

Karen Castrejón también resaltó que cuidarán a sus candidatos y lo harán con paridad de género.

“Un partido que tiene en sus filas a grandes mujeres representándonos en los congresos, en las diligencias estatales, en el trabajo que hacemos todos los días para dar resultados también hacia los temas de género, y que lo seguiremos haciendo con temas de paridad y que es lo que cuidaremos a nuestras candidaturas, que lo haremos también con un trabajo muy importante y cercano siempre a la ciudadanía”, afirmó.

Karen Castrejón estuvo acompañada por Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona y probable aspirante del PVEM a la gubernatura.