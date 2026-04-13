Sería “brutal” si se hubiera filtrado el examen para aspirantes al INE: Kenia López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que en algunos medios se especulara que el examen para las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) fue filtrado a algunos aspirantes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que, de haber pasado eso, sería brutal en términos institucionales y democráticos.

En conferencia de prensa, la diputada panista confió que en el transcurso de estos días se dé certeza de que las personas que sean electas serán las mejores aspirantes.

“Sí he leído a varios columnistas, a varios analistas, a propósito de esto que especulan, porque hay que decirlo, es una mera especulación sobre si los exámenes fueron filtrados.

“Yo espero, por el bien de este país, que no se hayan filtrado los exámenes. Lo digo porque no debería haber pasado algo así, yo espero que no haya sucedido, yo espero que podamos encontrar a las mejores, a los mejores para representar a los ciudadanos en el Consejo General del INE y, que incluso, si llegáramos a la tómbola, esto es a sacar un papelito de manera aleatoria para quien esté en el INE, esas personas sean las mejores, los mejores.

“Yo no podría entender nunca que alguien fuera capaz de filtrar un examen para beneficiar ideológicamente a una persona. Me rehúso a creerlo y sería brutal en términos institucionales y democráticos. Esperemos que el transcurso de estos días nos dé certeza de que las personas que sean electas serán las mejores y, en lo posible, acompañadas por la mayor cantidad de votos en esta Cámara de Diputados”, expresó.

La especulación se dio luego de que algunos aspirantes obtuvieron puntaje casi perfecto en el examen de cien preguntas, como Bernardo Valle Monroy y Arturo Manuel Chávez López con 99 aciertos, César Ernesto Ramos Mega con 98, Alejandro Romero Millán con 90 y Pedro Rafael Constastino Echeverría con 90.