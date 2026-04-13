Sheinbaum llevará mensajes de paz y “primero los pobres” a cumbre en España

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que llevará un “mensaje de paz” al encuentro con homólogos de algunos países latinoamericanos en España.

Y aunque no prevé una reunión con el rey Felipe VI, recordó que nunca se rompieron relaciones diplomáticas con el pais europeo.

El próximo sábado 18 de abril la mandataria mexicana estará en Barcelona para reunirse con los presidentes del gobierno español, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Su mensaje de paz será sobre “el reconocimiento de ‘por el bien de todos, primero los pobres’. El que no se gaste tanto en guerras y se atienda a la humanidad”.

“Pausa”

Sobre la relación con el gobierno español recordó que en el sexenio pasado se puso “una pausa”, de la que nunca se determinó los alcances, pues tampoco significó la ruptura de las relaciones diplomáticas.

“Las relaciones diplomáticas continúan, las relaciones comerciales continúan, el turismo continúa. Es decir, nunca ha habido rompimiento de las relaciones. Lo que hay es una interpretación muy distinta de lo que fue la Conquista o la llegada de los españoles a México”.

Destacó que recientemente el presidente del gobierno español y el rey, “después de dos exposiciones que enviamos a España relacionadas con las culturas originarias, relacionadas con las grandes civilizaciones que habitaron nuestro territorio, hicieron declaraciones distintas —digamos— a lo que en su momento hicieron”.

Y aunque reiteró que esta reunión no es una visita de Estado, “creo que estamos avanzando en esta visión, porque es importante para nosotros, y eso es para todas y todos los mexicanos”.

Pidió que se reconozca que ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del gobierno español como del rey de España.

“Y también hay que ser muy sensibles a esa situación. Que, incluso en España, la derecha española dijo:’¿cómo es posible que reconozcan a los indios y a los abusos que hubo durante la invasión española a los territorios?’. Entonces, es importante que sigamos en esta visión”.

La jefa del Ejecutivo Mexicano solo estará un día en España, hacia donde viajará en un vuelo comercial desde la noche del jueves y regresará a México el domingo.