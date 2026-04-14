Queda consumado el Plan “B”: el Senado declara su validez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República dio declaratoria de aprobación a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, mejor conocida como ‘Plan B’.

De esta forma concluyó un proceso que en su plan original consideraba la eliminación de legisladores plurinominales y el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato, entre otros puntos que no prosperaron por la oposición de los aliados de Morena en el Congreso de la Unión.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó este martes que se recibió de la Cámara de Diputados el expediente con Proyecto de Declaratoria por el que se modifican los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución.

Castillo detalló que en 19 estados de la Republica fue avalada la iniciativa que modificó artículos como el 115, que cambia la integración de las regidurías en el país.

También se reformó el artículo 116 para que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos total del estado, además de que fija una reducción gradual del 15 por ciento del presupuesto del Senado.

También establece en el artículo 134 que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán ganar más que la presidenta de la República.