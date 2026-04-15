“Si no me llaman, ¿para qué voy?”: Félix Salgado dice que sólo será candidato si lo propone Morena

elecciones 2027
“Si no me llaman, ¿para qué voy?”: Félix Salgado dice que sólo será candidato si lo propone MorenaEl senador guerrerense asegura que habló con su homólogo zacatecano Saúl Monreal, también afectado por los estatutos antinepotismo: “Aplácate, serénate y relájate”, le dijo.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Félix Salgado Macedonio dijo que contenderá por la gubernatura del estado de Guerrero sólo si Morena lo llama.
El también padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado estaría impedido para competir por la candidatura del partido guinda en 2027 debido a sus estatutos antinepotismo. Sin embargo, en sus declaraciones ha mantenido viva su aspiración.
En charla con medios en el Senado, el político guerrerense también dio a conocer que habló con Saúl Monreal, también afectado por los mismos estatutos, para que se calme en su aspiración a contender por el estado de Zacatecas, actualmente gobernado por su hermano David Monreal.
Salgado Macedonio fue entrevistado por la reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que quienes aspiren a ser candidatos al próximo año pidan licencia o renuncien a sus cargos.
–¿Va a solicitar licencia? –se le preguntó a Salgado Macedonio.
–No, no.
–¿No va a ir por Guerrero entonces, ya?
–Yo no he dicho nada, ni voy a decir nada, ya les dije, nada.
–Pero es que hay un llamado de la presidenta a que quienes estén pensando en candidaturas se retiren de la función pública…
–Ajá, pero no es mi caso.
–Esta es una función pública, ser senador…
–Pero no me estoy retirando. A ver, si me retiro, ¿qué van a decir? Que quiere. La quiere. Si no me retiro, ¿qué van a decir? Que no la quiero. Yo voy a estar aquí. Ahora, si no me llaman, ¿a qué voy? Yo iré si me llaman. Y si no me llaman, ¿para qué voy? Morena.
–¿Y Morena lo va a llamar?
–Si es que se da el caso. Y si no, no me llama, pues ahí me quedo.
–¿Usted tiene pensado ir al tribunal para defender sus derechos políticos?
–No. No. A ver, yo no voy a ir a ningún tribunal, yo no voy a ningún partido, yo no busco la figura independiente. Yo soy de Morena, estoy en Morena y aquí voy a continuar en Morena –remarcó el senador, quien añadió:
“No voy a ninguna parte. No, lo que determina es Morena. Si a mí Morena me dice, órale, a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú, ahí voy. Ahí voy. Pero si no me dicen nada, ¿a qué me quedo? No, como decía Freud, la política es como el amor. Entonces, pues yo estoy aquí contento y feliz. Pero si me dicen, jálate para acá, yo voy. Pero si no me dicen, ¿para qué ando de alborotado?
FÉLIX SALGADO ADMITE QUE PODRÍA NO SER CANDIDATO
"Si no me llaman, ¿a qué voy?", dijo el senador Félix Salgado Macedonio, al aceptar que podría quedar fuera de la candidatura al gobierno de Guerrero. — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 15, 2026
“Ya hablé con Monreal, ya hablé con Monreal y le dije aplácate, serénate y relájate como el mango. Si no te toca, tú sigues en Morena, no te andes alborotando por otro lado”, detalló el político guerrerense.
El senador morenista también afirmó que él apoyaría la iniciaba de reforma del senador del PVEM, Manuel Velasco, sobre prohibir el nepotismo administrativo: “Sí, sí, es que el nepotismo aplica en lo administrativo”.