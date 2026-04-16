Cumbre en Barcelona no es anti-Trump: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la reunión a la que va a Barcelona sea anti-Trump. Por el contrario, dijo, es por la paz.

Aclaró que hay dos reuniones en la misma ciudad: una sobre movimientos progresistas a la que van representantes e incluso algunos jefes de Estado de distintos países. Afirmó que en esa reunión no participará.

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“Participa Alicia Bárcena porque fue invitada personalmente por ser Alicia Bárcena, más allá de que es secretaria de Senarmat, para que exponga algunos temas ambientales y en general de su trabajo relacionado en su momento con la Cepal”, dijo.

Agregó que hay otra reunión de jefes de Estado de América Latina en la que estarán el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y del gobierno español, Pedro Sánchez, así como mandatarios de Sudáfrica, de la Unión Europea y el Caribe.

“En esta reunión de jefes de Estado es más de una visión positiva. Como lo he dicho aquí, nosotros no, primero el respeto y la coordinación que hay con el gobierno de Estados Unidos, siempre defendiendo nuestra soberanía. Y nosotros al presidente Trump, como presidente de los Estados Unidos, lo respetamos. Hay decisiones que toma él que nosotros consideramos que no son correctas, pero eso es otra cosa.

“No es una reunión anti-Trump ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz. Una reunión por la paz en el mundo, que es distinto. Todos vamos en un sentido muy positivo. El sentido positivo es la doctrina Estrada y la defensa de la política exterior y la defensa de los pueblos del mundo para decidir como pueblo su autodeterminación. La solución pacífica de los conflictos”, destacó.

Redundó que su administración busca una buena relación en el mundo; “no estamos de acuerdo y es natural, pero vamos en un sentido positivo con todos los jefes de Estado con los que nos vamos a reunir, que además tenemos una visión común, que los gobiernos están para servir al pueblo, a los pueblos”.

La jefa del Ejecutivo saldrá del país este jueves en la noche y además de este encuentro grupal, tendrá algunas reuniones bilaterales con los presidentes.

Además de aprovechar “para ir a la supercomputadora de Barcelona. Recuerdan que tenemos un convenio con ellos que ya hay varios temas del gobierno de México que se están trabajando con el modelo de la supercomputadora, entre ellos datos de agua, datos meteorológicos y otros datos que se están procesando en la supercomputadora y nos van a ayudar a la supercomputadora de México”.