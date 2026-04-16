Diputados de Morena proponen la “Ley anti Mayer” para limitar la aprobación de licencias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la polémica que generó la solicitud de licencia del diputado morenista Sergio Mayer para participar en el reality show ‘La casa de los famosos", sus compañeros de bancada presentaron una reforma que busca modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados para negar licencias por motivos de entretenimiento y recreación.

La llamada "Ley Anti Mayer" fue presentada por las diputadas Herminia López Santiago, Gloria Sánchez López y Emilio Ramón Ramírez Guzmán, y en ella establecen que se negará la licencia a los diputados que la soliciten para realizar actividades de carácter recreativo o de entretenimiento.

En la exposición de motivos de la iniciativa, los legisladores detallaron que, en fechas recientes, una noticia captó la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública cuando un diputado pidió licencia para separarse del cargo y participar en un reality show, dejando en segundo lugar la encomienda que le brindó el pueblo de México y que prometió defender al tomar protesta, en la cual se jura desempeñar el cargo leal y patrióticamente”.

“Las diputaciones deben representarse de una manera honorable, siempre sobreponiendo los intereses de los mexicanos sobre los intereses propios e individuales. Un cargo de esta índole debe ser tomado con toda la seriedad que implica dicho cargo, por ello es que es necesario reformar en materia de las causas de las licencias de las diputadas y diputados”, detalla la propuesta.

La diputada Herminia López detalló que la inactiva propone que solo se otorgue licencia: por motivos de enfermedad que incapacite para el desempeño de la función; optar por el desempeño de una comisión o empleo de la Federación de las entidades; postularse a otro cargo de elección popular; para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad competente, y para ocupar un cargo dentro de su partido político.