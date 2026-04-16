“No veo ningún abuso”: Ebrard admite que su hijo se hospedó en la Embajada de México en Londres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que lo único que se le puede recriminar por la estancia de su hijo en la residencia de la embajada de México en Reino Unido –que tiene gastos pagados con recursos públicos – es su preocupación como padre, y no observa ningún abuso en esa acción.

“Si algo se me puede recriminar es que como padre me haya preocupado la salud de mi hijo estando en un país extranjero y haberle aceptado a Josefa (González Blanco, la entonces embajadora), que se lo agradezco mucho hasta la fecha, que lo trató como un hijo y lo alojó como si fuera de su familia”, dijo durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta explicación se dio por la información publicada por el columnista Claudio Ochoa sobre el permiso de la exembajadora Josefa González-Blanco de darle alojamiento gratis al hijo del entonces secretario de Relaciones Exteriores en una instalación oficial dentro del ámbito diplomático, a lo cual no puede acceder el hijo de cualquier mexicano.

Ebrard Casaubón dio la explicación de este hecho:

“En el año 2021, recuerdo el momento porque estábamos en lo de la pandemia, yo estaba muy atareado con el tema de traer a México las vacunas. Esa era entonces mi prioridad como canciller.

“Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajadora y le dije ´oye, va a estar por allá mi hijo porque quiere hacer unos estudios, yo tengo muchas reservas porque pues estábamos en plena pandemia´. Y me dijo `mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo cuando menos el tiempo que sea indispensable´.

El servidor público accedió, previa consulta con su hijo.

“No estaba yo muy convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos. Él estudió psicología y medicina y le interesa mucho la neurociencia. Entonces me dijo: `Papá, si no voy, pues voy a perder esa oportunidad´. Esa es la génesis. Le agradecimos muchísimo y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa”, continuó Ebrard.

El hijo del secretario estuvo en la residencia durante seis meses y se regresó porque no veía para qué quedarse si las clases que recibía eran por zoom.

??Marcelo Ebrard reconoce que su hijo, Marcelo Patrick, vivió en la Embajada de México en Reino Unido: “No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la procuración de un papá por un hijo, no usamos ningún recurso indebidamente”.



El secretario de Economía explica que la ex… pic.twitter.com/E9UTrUMdS2 — Azucena Uresti (@azucenau) April 16, 2026

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”, añadió.

Relató que su hijo organizó una exposición en Reino Unido porque notó que había un problema: “’yo estoy enclaustrado prácticamente, igual que la embajadora y todo el mundo y hay un problema de salud mental en la comunidad´.

“Entonces, organizaron una exposición para que la gente pudiera exponer principalmente pinturas o dibujos de su experiencia durante la pandemia, lo que él organizó. Que yo sepa su conducta fue y siempre ha sido intachable”.

Ebrard dijo que ve “mucha mezquindad en ese tipo de notas, porque las personas que lo promueven saben perfectamente bien la entrega de toda la cancillería mexicana y para empezar de tu servidor por traer a México el equipo, las vacunas y en ello participó toda la cancillería mexicana, y mi hijo lo único que quiso hacer fue contribuir con esa exposición a que nuestra comunidad estuviera mejor en Londres”.