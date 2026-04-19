Arremete Luisa Alcalde contra gobernadores de PAN y MC por programas de Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, señaló que los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, así como de Jalisco y Nuevo León, carecen de programas de Bienestar debido a que sus gobernadores se han negado a firmar el convenio de coordinación.

De visita en Aguascalientes, la morenista comparó la aplicación universal de programas sociales, como el de Pensión para Adultos Mayores y la Beca “Benito Juárez” para estudiantes de bachillerato, que en dichas entidades federativas no se aplican mientras que otros beneficios sociales, sostuvo, se ofrecen conforme a compromisos partidistas.

“No cabe duda que la verdadera y única doctrina de los conservadores es la hipocresía y, en Aguascalientes, el gobierno de Acción Nacional no es la excepción”, escribió en un post publicado en sus redes sociales.

Además, dijo:

“Lo que no quieren aceptar es que cada vez falta menos para terminar con su régimen de corrupción y privilegios”.

No cabe duda que la verdadera y única doctrina de los conservadores es la hipocresía y, en Aguascalientes, el gobierno de @AccionNacional no es la excepción.



Lo que no quieren aceptar es que cada vez falta menos para terminar con su régimen de corrupción y privilegios. pic.twitter.com/88MfIIZp3i — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 19, 2026

Alcalde Luján dedicó el fin de semana a recorrer diferentes localidades en las que, si eran de oposición como Aguascalientes, lanzó críticas a la conducción de los gobiernos y, siendo bastiones de Morena, exaltó sus votaciones históricas, como en el caso de Iztapalapa, la alcaldía de la Ciudad de México.

En cuanto a la localidad capitalina, por ejemplo, agradeció el apoyo que los ciudadanos de Iztapalapa han dado a Andrés Manuel López Obrador, así como a Clara Brugada, la jefa de gobierno capitalino que gobernó dicha demarcación, para luego afirmar:

“Sin duda es la alcaldía más obradorista de la Ciudad de México. Aquí nuestro movimiento echó raíces. Recordemos que en 2009, gracias a la lealtad y valentía de su pueblo, así como de la hoy jefa de Gobierno, Clara Brugada, el presidente López Obrador resistió los embates y las calumnias de los que se sentían dueños de México”.

La referencia es a “Juanito”, un habitante de esa localidad que fue candidato y ganó pero en el entendido de que renunciaría para que a la jefatura de la alcaldía llegara Clara Brugada.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">¡Iztapalapa es de una sola pieza! Sin duda, la alcaldía más obradorista de la Ciudad de México.<br><br>Aquí nuestro Movimiento echó raíces. Recordemos que en 2009, gracias a la lealtad y la valentía de su pueblo, así como de la hoy Jefa de Gobierno <a href="https://twitter.com/ClaraBrugadaM?ref_src=twsrc%5Etfw">@ClaraBrugadaM</a>, el Presidente… <a href="https://t.co/8W9QilfZOh">pic.twitter.com/8W9QilfZOh</a></p>— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) <a href="https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/2045939859332755774?ref_src=twsrc%5Etfw">April 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“Hoy es un honor corroborar que su apoyo sigue con la Cuarta Transformación”, dijo.