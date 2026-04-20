PAN denuncia ante la FGR a Ebrard y a la ex embajadora en Reino Unido por uso indebido de recursos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal panista Marcelo Torres Cofiño presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto uso indebido de recursos públicos y de la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido.

El legislador albiazul afirmó que la denuncia se dirige en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; de la ex embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, así como de otras personas que pudieran resultar responsables.

Lo anterior, ante los hechos que podrían constituir delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso indebido de atribuciones y encubrimiento.

La semana pasada, el hoy secretario de Economía del gobierno de Claudia Sheimbaum reconoció que, cuando era canciller y en tiempos de la pandemia, su hijo se hospedó en la embajada en Londres, aunque dijo que no veía ningún abuso.

“Estamos frente a hechos que no pueden normalizarse. El uso de bienes públicos para beneficio personal o familiar es una falta grave y, de confirmarse, un delito que debe sancionarse.

“No se trata de señalamientos políticos, se trata de legalidad. Los recursos del Estado son de las y los mexicanos, no de los funcionarios ni de sus familias”, afirmó”, expresó.

El legislador subrayó que la denuncia busca que las autoridades investiguen a fondo la posible utilización indebida de un inmueble destinado a funciones diplomáticas.

También pide que la Fiscalía realice las diversas diligencias, entre ellas la comparecencia de las personas señaladas, el requerimiento de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Reino Unido, así como la obtención de registros, bitácoras y documentación administrativa que permitan esclarecer los hechos.